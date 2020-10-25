Футболист недавно возобновил тренировки после после болезни. Пока ещё защитник не готов к выходу на поле. Но уже в 13-м туре с "Ротором" Фернандеса ожидают вновь в строю. Эта встреча состоится 1 ноября.
Ранее стало известно, что у Фернандеса подозревают коронавирус. Тест на заражение дал условно-положительный результат. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев говорил, что Фернандеса ждут к матчу с "Арсеналом".
Источник: Metaratings
Фернандес не сыграет в матче ЦСКА с "Арсеналом"
Защитник ЦСКА Марио Фернандес не сможет сыграть в матче 12-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: ТАСС
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