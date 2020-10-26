Встреча завершилась поражением тульской команды со счетом 1:5.
"Вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счёт тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно что стыдно", - сказал Аджоев.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Джорджевич в составе "Арсенала" провел 2 матча и забил 1 мяч.
"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре тульская команда сыграет на выезде с "Рубином". Матч состоится 31 октября и начнется в 14:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Аджоев: стыдно за весь российский футбол
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал эпизод с пенальти в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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