- Комфортно ли мне взаимодействовать с Гайчем? Да. На самом деле первый раз играл 90 минут в этом сезоне. После выхода Адольфо играл справа, и мы еще забили два или три. Так что, думаю, вопрос риторический, - передает слова Чалова пресс-служба ПФК ЦСКА.
В матче 12 тура РПЛ ЦСКА победил "Арсенал" со счетом 5:1. Федор Чалов отыграл полный матч, забил гол с пенальти и сделал результативную передачу на Николу Влашича. Аргентинский форвард Адольфо Гайч вышел на замену на 64 минуте при счете 3:0 в пользу "армейцев" и баллов за результативность не набрал.
Чалов: мне комфортно взаимодействовать с Гайчем
Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказал мнение о совместной игре с новичком клуба Адольфо Гайчем.
Фото: "Известия"
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