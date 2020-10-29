Сегодня могут отменить красную карточку Еременко

Сегодня КДК РФС будет рассматривать вопрос о возможной отмене красной карточки полузащитнику "Ростова" Роману Еременко.
Фото: ФК "Ростов"
"Мы будем рассматривать этот эпизод, он сегодня в повестке дня. Получили письмо от "Ростова" по отмене красной карточки", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что ранее экспертно-судейская комиссия посчитала, что арбитр Василий Казарцев ошибочно удалил Еременко в поединке с "Химками".

В текущем сезоне РПЛ 33-летний хавбек в составе "Ростова" провел 9 матчей и забил 1 мяч.

В ближайшем матче "Ростов" сыграет на выезде со "Спартаком". Встреча пройдет 31 октября и начнется в 16:30 мск.

Источник: "СЭ"

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Теги: Григорьянц Еременко Ростов КДК
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