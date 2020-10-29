Матч "Спартак" - "Ростов" прокомментируют Черданцев и Аксенов

Расписание и список комментаторов трансляций 13-го тура на #МАТЧПРЕМЬЕР!



? В субботу два матча пройдут одновременно. #АхматКраснодар смотрите на МАТЧ! ФУТБОЛ-1 и бесплатно онлайн (https://t.co/39dXwd4epi).



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/mIuNBXrfet