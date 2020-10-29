Матч "Спартак" - "Ростов" прокомментируют Черданцев и Аксенов

Расписание и список комментаторов трансляций 13-го тура на #МАТЧПРЕМЬЕР!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 28, 2020
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"Спартак" занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав в 12 турах 27 очков. На втором месте с 25 очками находится ЦСКА. Замыкает тройку лидеров "Зенит", набравший 24 очка.
В матче 13 тура красно-белые сыграют с "Ростовом", который с 20 очками находится на шестой строчке, уступая "Динамо" по личным встречам.