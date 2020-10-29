Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не перейдет зимой в "Хоффенхайм", утверждает телеграм-канал Ильи Геркуса. По данным источника, нынешний главный тренер немецкого клуба Себастьян Хеннес имеет хорошую репутацию у руководства и обладает кредитом доверия до конца сезона.
Московский "Спартак" лидирует в чемпионате России после 12 матчей, набрав 27 очков. В следующем туре красно-белые принимают на своем поле "Ростов", встреча пройдет 31 октября. "Хоффенхайм" с 7 очками после 5 туров занимает 9 место в турнирной таблице Бундеслиги.
Источник: Тедеско зимой не перейдет из "Спартака" в "Хоффенхайм"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско зимой останется на своем посту, у наставника немецкого "Хоффенхайма" есть кредит доверия.
Фото: ФК "Спартак"
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