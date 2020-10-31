После поражения "Спартака" от "Ростова" (0:1) ЦСКА получил возможность впервые в сезоне выйти на единоличное первое место в турнирной таблице - для этого требуется обыграть в гостях "Ротор". В прошлом туре "армейцы" разгромили на своем поле тульский "Арсенал" (5:1). 29 октября красно-синие дома сыграли вничью 0:0 с загребским "Динамо" в рамках группового турнира Лиги Европы, имея заметное игровое преимущество.
Волгоградский "Ротор" в 12 туре одержал первую победу в чемпионате, обыграв в гостях московский "Локомотив" (2:1). В последних 3 встречах команда Александра Хацкевича набрала 4 очка. Победа над ЦСКА может позволить "Ротору" выбраться из зоны прямого вылета.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Ротор" - "ЦСКА" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 16:30 МСК 01.11.2020
"Ротор" - ЦСКА. Где смотреть матч онлайн 1 ноября 2020
В матче 13 тура Российской премьер-лиги ЦСКА встретится в гостях с волгоградским "Ротором".
Фото: ПФК ЦСКА
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