"В тот чемпионский сезон, когда командой руководил Каррера, "Спартак" был солиднее. Может, много забивали на последних минутах, но побеждала команда все равно с запасом.
В этом сезоне "Спартак" забирается на первое место и, создается ощущение, как будто команда стесняется этого", - сказал Баженов.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
35-летний Баженов защищал цвета "Спартака" с 2004 года по 2010 год. Также он выступал за "Сатурн", "Томь", "Долгопрудный" и "Окжетпес".
Источник: Sport24
Баженов: "Спартак" под руководством Карреры был солиднее нынешнего
Бывший игрок "Спартака" Никита Баженов поделился своим мнением о лидерской позиции красно-белых в нынешнем сезоне.
Фото: IMAGO
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