Поединок завершился поражением "Тамбова" со счетом 1:2. Тамбовская команда доигрывала матч вдевятером. Красные карточки получили Антон Килин и Гурам Тетрашвили.
"Ребята - молодцы, вдевятером бились до самого последнего, наверное, не повезло нам. Судейство не обсуждаю, все что было - все правильно, не будем подавать никаких претензий", - приводит слова Худякова ТАСС.
"Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Худяков: "Тамбов" не будет подавать жалобу на судейство
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал судейство в матче 13-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ТАСС
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