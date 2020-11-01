"Как-то раз в моей тренерской карьере уже была одна сумасшедшая игра. Но я точно могу сказать, что сегодняшний матч попадет в топ-3 моих матчей", - приводит слова Шварца клубная пресс-служба.
Поединок завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. Отметим, что в компенсированное время голкипер московской команды Антон Шунин отразил пенальти.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Шварц: игра с "Тамбовом" вошла в топ-3 моих матчей
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц поделился эмоциями после поединка 13-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: Getty Images
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