"Я посоветовал Соболеву перейти в "Спартак". Ходили разговоры об интересе "Зенита", конкретно от ЦСКА было предложение, английский вариант один был, "Локомотив" и "Спартак". Соболев - молодой парень, он в первом сезоне хорошо выстрелил, за ним началось пристальное внимание. Он ко мне подошел, спросил, что есть такие варианты, что посоветуешь?" - сказал Комбаров в Коммент.Шоу.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Соболев провел в составе "Спартака" 11 матчей и забил 3 мяча.
Комбаров: Соболев имел предложение от ЦСКА
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о переходе нападающего Александра Соболева в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!