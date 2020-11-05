В частности, речь идет о долгах клуба по зарплате, а также о процессе реконструкции стадиона.
Напомним, что из-за реконструкции домашней арены "Тамбов" принимает своих соперников в Саранске на "Мордовия Арене".
После 13-и туров "Тамбов" с 12-ю очками занимает 12-е место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "Р-Спорт"
Болельщики "Тамбова" готовят письмо Дюкову и Прядкину из-за проблем клуба с долгами и стадионом
Объединение болельщиков "Тамбова" готовит письмо в адрес президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Сергея Прядкина с просьбой обратить внимание на проблемы клуба.
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