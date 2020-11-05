Болельщики "Тамбова" готовят письмо Дюкову и Прядкину из-за проблем клуба с долгами и стадионом

Объединение болельщиков "Тамбова" готовит письмо в адрес президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Сергея Прядкина с просьбой обратить внимание на проблемы клуба.