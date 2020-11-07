"Сейчас у ЦСКА много молодежи. Надо понимать, что давать результат, а не просто показывать какую-то красивую игру, намного проще с опытными футболистами в составе. Потому что все они уже как следует наошибались, понимают, что нужно делать, и не совершают нелепых ошибок, когда, например, нужно потянуть время по ходу матча или где-то сэкономить силы при насыщенном графике. Я уверен, что в ближайшее время наша молодежь будет прибавлять в этих компонентах", - приводит слова Березуцкого пресс-служба "армейцев".
В текущем сезоне РПЛ ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
В матче 14-го тура чемпионата России "армейцы" примут на своем поле "Ростов". Встреча состоится 8 ноября и начнется в 16:30 мск.
Алексей Березуцкий: в ближайшее время молодежь ЦСКА прибавит в некоторых компонентах
Заместитель генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий поделился своим мнением об игре молодых футболистов команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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