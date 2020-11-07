Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе московской команды дублем отметился нападающий Александр Соболев. У "Урала" же забивали форвард Павел Погребняк и хавбек Рафал Аугустыняк.
Таким образом, "Спартак" потерял очки в 2 турах подряд впервые в текущем сезоне Премьер-лиги. Неделей ранее красно-белые на своем поле проиграли "Ростову" (0:1).
"Спартак" впервые в сезоне потерял очки в 2 турах подряд
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!