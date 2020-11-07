"Спартак" впервые в сезоне потерял очки в 2 турах подряд

"Спартак" не смог обыграть "Урал" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе московской команды дублем отметился нападающий Александр Соболев. У "Урала" же забивали форвард Павел Погребняк и хавбек Рафал Аугустыняк.

Таким образом, "Спартак" потерял очки в 2 турах подряд впервые в текущем сезоне Премьер-лиги. Неделей ранее красно-белые на своем поле проиграли "Ростову" (0:1).

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Теги: Спартак Урал
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