"Здесь, на этом стадионе, каждый раз война, каждая игра. Готовясь к игре, я посмотрел много матчей "Урала". И с другими командами они не настолько агрессивно играют. Но со "Спартаком" все настраиваются", – сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что в составе красно-белых в матче с "Уралом" два мяча на свой счет записал нападающий Александр Соболев. У екатеринбургской команды отличились Павел Погребняк и Рафал Аугустыняк.
"Спартак" набрал 28 очков и временно поднялся на 2-ю строчку чемпионата России. В активе "Урала" 15 очков и 12-е место в РПЛ.
Тедеско - о матче с "Уралом": здесь каждый раз война, но они не так агрессивно играют с другими командами
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о матче с "Уралом" (2:2) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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