Сообщается, что форвард был готов к появлению скандального видео, при этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал.
Напомним, что ранее появилось скандальное видео с человеком, похожим на Артема Дзюбу.
Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о том, что Дзюба не будет вызван в национальную команду на ближайшие матчи.
Источник: телеграм-канал "Baza"
Источник: Дзюба был готов к появлению скандального видео
Несколько недель назад телефон нападающего "Зенита" Артема Дзюбы был взломан.
Фото: ФК "Зенит"
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