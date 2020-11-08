Олег Терехин: там такие разрывы были - "Динамо" могло забить и больше

Экс-нападающий "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин в интервью Rusfootball.info прокомментировал крупную победу динамовцев над "железнодорожниками" - 5:1.
- Конечно, такой крупной победы "Динамо" представить себе не мог. - Динамовцы - молодцы: хорошо двигались. А эти карточки игроков "Локомотива" говорят о том, что "Динамо" заставило соперника ошибиться. Конечно, при счете 2:1 была какая-то борьба. Затем "Динамо" взвинтило темп игры, а потом произошло удаление, третий гол... Там такие разрывы были, что динамовцы еще больше могли забить.

- Что произошло с "Локомотивом"? Матч с "Атлетико" забрал много сил?

- Наверняка устали. Но в большей степени удаления сказались. Когда ввосьмером остаются после такого сложного матча, это вообще очень тяжело. Удаления вообще какие-то дурные. Первое удаление: у тебя есть желтая карточка - зачем ты держишь?.. Много ошибок было у "Локомотива".

- Некоторое время назад вы сказали, что вам хотелось бы, чтобы "Динамо" попало в тройку, однако это маловероятно. Сейчас команда приблизила вас к исполнению вашего желания?

- Посмотрим. После двух-трех игр делать выводы рано. Вспомните, когда Новиков пришел, команда тоже побежала, стала забивать... Надо посмотреть, что дальше будет. Но если, например, в матче с "Тамбовом" "Динамо" просто повезло, что удалось "отскочить", то во встрече с "Локомотивом" у команды было качество игры.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Теги: Динамо Терехин Локомотив
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