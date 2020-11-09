- Речь идет о задержке платежей в связи с ситуацией с коронавирусом во всей стране. Только из-за этого. Знаю, что деньги на этот сезон нам подтвердили, они заложены. Не думаю, что кто-то что-то специально делает, - сообщил Худяков в эфире телеканала "Россия 24".
"Тамбов" набрал 12 очков в 14 матчах чемпионата страны и занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. В прошедшем туре "волки" уступили на своем поле "Ахмату" со счетом 0:1. Ранее стало известно, что спортивный директор клуба Павел Худяков сдал отрицательный тест на COVID-19 после подтвержденного ранее диагноза.
Спортдиректор "Тамбова" Худяков - о невыплатах зарплаты игрокам: задержки платежей связаны с коронавирусом
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о причинах задержек с выплатой заработной платы футболистам клуба.
Фото: ФК "Тамбов"
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