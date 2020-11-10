Ранее в сети появилось видео интимного характера с участием человека, который очень похож на Дзюбу. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Артема на ближайшие матчи национальной команды. Также нападающий был лишен капитанской повязки в "Зените".
"Это естественно и не противозаконно. Моё мнение – он должен быть в сборной, чтобы выходить на поле и забыться. В сборной его поддержат, другое настроение будет, он не уйдёт в пике, не запьёт. Не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалась после этого", — сказал Малкин в эфире канала "Матч ТВ".
В Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021 на счету 32-летнего нападающего 12 матчей в составе петербургского "Зенита", в которых он забил 7 голов (1 с пенальти) и сделал 3 результативные передачи.
Малкин - о видео с Дзюбой: это естественно и не противозаконно
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поделился мнением о ситуации с капитаном "Зенита" и сборной России Артёмом Дзюбой.
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