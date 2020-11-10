Агент Маньяков: хотелось бы адресовать плевок в лицо тому черту, который закинул в медиа видео с Дзюбой

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
- Подобные моменты я всегда воспринимаю болезненно и пропускаю через призму себя. Моя главная претензия - к тому человеку, который получил это видео и, не подумав о других, закинул в медиа, в телеграм-каналы. У Дзюбы есть дети, супруга. Есть родители, есть родители жены. Они-то за что должны страдать? Ну включи ты голову перед тем, как кидать эту "шляпу" на всеобщее обозрение. Испытываю презрение к этому человеку и хочу адресовать этому черту плевок в лицо. Что-то должно же останавливать, - передает слова Маньякова "РБ-Спорт".

Напомним, что в ночь с 7 на 8 ноября в социальных сетях и телеграм-каналах получил широкое распространение скандальный видеоролик, компрометирующий нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбу. Из-за случившегося инцидента был отменен вызов Дзюбы в национальную сборную России на ноябрьские матчи, а наставник "Зенита" Сергей Семак в игре против "Краснодара" передал капитанскую повязку Артёма другому футболисту. Фанаты сине-бело-голубых на матче устроили Дзюбе обструкцию. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу питерского клуба, в первом тайме Дзюба не реализовал пенальти в ворота Матвея Сафонова, но на 79 минуте игры забил победный гол. После 14 туров чемпионата "Зенит" находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков. У лидирующего в чемпионате ЦСКА на 1 очко больше.

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Теги: Дзюба Зенит Маньяков
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