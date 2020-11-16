По информации Sportbox.ru, вариант с приглашением именитого российского специалиста обсуждается в калининградском клубе.
Юрий Семин известен по работе с московским "Локомотивом". Под его руководством "железнодорожники" трижды брали чемпионский титул и шесть раз выигрывали Кубок России.
Калининградская "Балтика" на данный момент занимает 11-е место в чемпионате ФНЛ. Главным тренером команды является Евгений Калешин, которого Семин хотел пригласить в свой штаб в "Локомотиве".
Семин может войти в тренерский штаб "Балтики"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин может стать тренером-консультантом в калининградской "Балтике".
Фото: ФК "Локомотив"
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