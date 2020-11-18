Сообщается, что 58-летний Кикнадзе подхватил пневмонию и уже неделю не появляется в офисе. Функционер работает удаленно.
Последний тест на COVID-19 показал у Кикнадзе отрицательный результат.
Напомним, функционер стал генеральным директором "Локомотива" в декабре 2018 года.
Источник: "РБ-Спорт".
Кикнадзе заболел пневмонией
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе работает удаленно.
Фото: ФК "Локомотив"
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