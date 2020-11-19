Анализ проводился по четырем социальным сетям – твиттер, инстаграм, Facebook и YouTube.
Общее число подписчиков "Зенита" в этих соцсетях – 3 млн человек. Второе место занял "Спартак" (2,1 млн), третье – ЦСКА (1,7 млн).
По итогам 14-и туров Российской Премьер-Лиги 1-е место занимает московский ЦСКА, набрав 31 очко. Вторую строчку занимает петербургский "Зенит" (30), а тройку замыкает столичный "Спартак" (28).
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
"Зенит" – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях, "Спартак" – 2-й
Компания IQUII Sport опубликовала информацию о популярности клубов Российской Премьер-Лиги в социальных сетях.
Фото: IQUII Sport
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!