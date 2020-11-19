Максименко: дерби с "Динамо" будет интересным (видео)
Вратарь "Спартака" Александр Максименко поделился эмоциями от роли капитана в молодежной сборной России, а также прокомментировал предстоящее дерби с "Динамо".
"Роль капитана в молодежной сборной? Непривычно было. В течение сборов втянулся. Я и без капитанской повязки на правах старшего должен быть одним из лидеров молодежной сборной. Стараюсь этому соответствовать.
Поменялись ли мои функции на поле и в раздевалке? Нет, в принципе, все то же самое. Единственный атрибут - это повязка.
Что касается предстоящего дерби с "Динамо", то у них поменялся тренер. Команда бегущая, атакующая. Будет интересный матч", - сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе.
Источник: официальный ютуб-канал ФК "Спартак" (Москва)
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