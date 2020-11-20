"Приглашу ли Хабиба на матч "Спартака"? Обязательно! На "Динамо" уже не успеем, но как только будет классный домашний матч, с удовольствием все организуем", - приводит слова Джикии пресс-служба "Спартака".
Напомним, что во время боя Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджи футболисты красно-белых всей командой болели за россиянина. Самым эмоциональным в раздевалке, где проходил просмотр поединка, был Джикия.
26-летний защитник в нынешнем сезоне РПЛ провел 13 матчей, в которых получил 1 желтую карточку и результативными действиями не отметился.
Источник: официальный сайт ФК "Спартака"
Джикия - о приглашении Хабиба на матч "Спартака": с удовольствием все организуем
Капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что хотел бы пригласить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на матч красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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