"Ахмат" - "Зенит". Где смотреть матч онлайн 21 ноября 2020

В матче 15 тура РПЛ грозненский "Ахмат" принимает на своем поле петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Обоим соперникам нужно подтверждать уровень своих притязаний: "Зениту" – на лидерство, отставание от которого составляет 1 очко, "Ахмату" – на еврокубки, отставание от которых составляет 3 очка и 3 места в таблице. Хозяева приходят к этому матчу в разгар победной серии, длящейся уже 3 игры, у них 23 очка и седьмое место - столько же баллов у "Сочи" и "Ростова", которые находятся выше. Серия гостей чуть короче – 2 победы в РПЛ подряд, у сине-бело-голубых 30 очков и вторая строчка турнирной таблицы.

"Зенит" очень тяжело играет с "Ахматом" на выезде: в мартовском кубковом матче победа была добыта только в дополнительное время, в чемпионате же последний раз питерцы выигрывали в Грозном в апреле 2015 года – с тех пор 2 поражения и 3 ничьих. Зато "Ахмат" очень тяжело играет с "Зенитом" вообще: последняя победа в мае 2017-го (на выезде), с того момента =4–2 в РПЛ и домашний проигрыш 1:2 в кубковом овертайме. Чья статистика сегодня перевесит?

Где смотреть матч онлайн?

Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Ахмат" - "Зенит" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.

Начало игры: 16:30 МСК 21.11.2020

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Теги: Ахмат Зенит
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