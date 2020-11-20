- Понятно, что "Ростов", несмотря на серьезные кадровые изменения, все равно остается одной из ведущих команд в нашей стране. Играть с ними тяжело и в оптимальном составе, но сейчас наша основная задача не столько "Ростов", сколько попытаться максимально сбалансировать наш состав и понять, кто и какое количество времени может провести на футбольном поле в воскресенье. Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы, не все вернулись из национальных сборных, но понятно, что необходимо готовиться к игре даже в этих условиях, - сообщил Слуцкий в интервью пресс-службе "Рубина".
Ранее стало известно, что во время завершившегося окна ФИФА казанский "Рубин" потерял из-за травм и болезней четверых ключевых игроков основного состава – грузинский вингер Хвича Кварацхелия, корейский полузащитник Хван Ин Бом и шведский центральный защитник Карл Старфельт в расположениях своих национальных сборных сдали положительные тесты на коронавирус, а хорватский защитник Филип Уремович получил травму бедра.
Слуцкий: играть с "Ростовом" тяжело и в оптимальном составе. А у нас есть кадровые проблемы
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в в ходе подготовки к домашней встрече 15 тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"
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