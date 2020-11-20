Слуцкий: играть с "Ростовом" тяжело и в оптимальном составе. А у нас есть кадровые проблемы

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в в ходе подготовки к домашней встрече 15 тура РПЛ с "Ростовом".

Фото: ФК "Зенит"