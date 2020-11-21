"На суде я не присутствовала, это работа моих адвокатов, у меня есть своя. Андрей Сергеевич же был лично. Видимо, у него много свободного времени, которое он тратит на судебные процесс — жаль, не на то, чтобы заниматься своими детьми. Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Пойдут до конца, до последней инстанции", — сказала Барановская.
Напомним, что суд удовлетворил иск Аршавина о снижении алиментов на троих детей. На данный момент Андрей занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола "Зенита" по спортивным вопросам.
Источник: телеграм-канал "Татлер-батлер"
Барановская прокомментировала решение суда в пользу Аршавина по делу об алиментах
Юлия Барановская, телеведущая и бывшая супруга экс-футболиста сборной России и "Зенита" Андрея Аршавина, заявила о намерении до последнего судиться с бывшим мужем.
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