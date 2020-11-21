Форвард московской команды отправился в Рим для обследования мениска. Если футболисту потребуется операция, то он пропустит около двух месяцев.
В текущем сезоне 23-летний Соболев провёл 12 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Источник: "СЭ".
Источник: Соболев может пропустить два месяца из-за травмы
Нападающий "Спартака" Александр Соболев в ближайшие дни будет обследован.
Фото: ФК "Спартак"
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