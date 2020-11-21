Киркоров поздравил Джикию с днем рождения (фото) Российский поп-певец Филипп Киркоров поздравил с 27-летием капитана "Спартака" и сборной России Георгия Джикию. View this post on Instagram A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) В свой день рождения Джикия проводил матч против "Динамо", однако "Спартаку" не удалось сделать подарок капитану в виде победы - игра завершилась со счетом 1:1. Источник: "инстаграм" Филиппа Киркорова Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 23:28 Опубликовал: Андрей Бабич Теги: Киркоров Джикия Спартак Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 80 1 2 3 4 5