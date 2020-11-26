"Зениту" не хватает таких людей, как Гарри. Это была лучшая раздевалка в моей жизни. "Зенит" — прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в "Локомотиве"? Он человек Санкт-Петербурга. Он был готов умереть за "Зенит". Он любил "Зенит" больше, чем кто-либо", - цитирует Лазовича "Спорт-экспресс".
Напомним, что Денисов защищал цвета "Зенита" в период с 2002 по 2013 год. Также Игорь выступал за "Анжи" и московские "Динамо" и "Локомотив", где и закончил карьеру.
Также на счету Денисова 53 матча в составе национальной сборной России.
Лазович выступал за сине-бело-голубых с 2010 по 2014 год. В составе петербургского клуба сербский футболист дважды завоевал титул чемпиона России (2010 и 2012).
Лазович: Денисов был готов умереть за "Зенит"
Экс-нападающий "Зенита" и сборной Сербии Данко Лазович поделился воспоминаниями об Игоре Денисове.
Фото: ФК "Зенит"
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