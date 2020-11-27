— Если для обеих сторон нарисуют хорошее предложение, то Мурило может уйти из "Локомотива" зимой, — цитирует агента Sport24.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны европейских клубов.
Мурило выступает за "Локомотив" с лета 2019 года. Московский клуб заплатил за защитника "Крузейро" 2,5 млн евро. В текущем сезоне бразилец сыграл в 20 матчах в составе "железнодорожников", забив один гол.
Агент Мурило рассказал, при каком случае футболист покинет "Локомотив" зимой
Лукас Минейро, агент защитника московского "Локомотива" Мурило Серкейры, прокомментировал возможный уход бразильца из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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