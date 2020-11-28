"Железнодорожники" в последнем туре прервали трехматчевую серию поражений, в меньшинстве обыграв дома тульский "Арсенал" (1:0). Неплохо по сравнению с другими нашими клубами обстоят у них дела и в Лиге чемпионов: две ничьих с мадридским "Атлетико" – вполне достойный результат.
"Ахмат", в свою очередь, продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 4 матчей, хотя его соперником был "Зенит". Но все-таки потерял с петербуржцами очки (2:2) – до этого серия была исключительно победной. Андрей Талалаев сколотил очень крепкий и эффективный коллектив, и предсказать результат его противостояния с командой Марко Николича непросто. Перчинки добавляет и то, что встречаются соседи по середине турнирной таблицы (7 и 8 место) с одинаковым количеством очков (по 24), и победитель матча кинется в погоню за лидерами.
В двух последних сезонах "Локо" неизменно брал с "Ахматом" по 6 очков. Однако в нынешнем эта традиция уже нарушена – в первом круге грозненцы оказались сильнее (3:2), выступая в гостях.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Ахмат" - "Локомотив" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 19:00 МСК 28.11.2020
"Ахмат" - "Локомотив". Где смотреть матч онлайн 28 ноября 2020
В матче 16 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" из Грозного встречается с московским "Локомотивом".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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