"Ахмат" - "Локомотив". Где смотреть матч онлайн 28 ноября 2020

В матче 16 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" из Грозного встречается с московским "Локомотивом".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
"Железнодорожники" в последнем туре прервали трехматчевую серию поражений, в меньшинстве обыграв дома тульский "Арсенал" (1:0). Неплохо по сравнению с другими нашими клубами обстоят у них дела и в Лиге чемпионов: две ничьих с мадридским "Атлетико" – вполне достойный результат.

"Ахмат", в свою очередь, продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 4 матчей, хотя его соперником был "Зенит". Но все-таки потерял с петербуржцами очки (2:2) – до этого серия была исключительно победной. Андрей Талалаев сколотил очень крепкий и эффективный коллектив, и предсказать результат его противостояния с командой Марко Николича непросто. Перчинки добавляет и то, что встречаются соседи по середине турнирной таблицы (7 и 8 место) с одинаковым количеством очков (по 24), и победитель матча кинется в погоню за лидерами.

В двух последних сезонах "Локо" неизменно брал с "Ахматом" по 6 очков. Однако в нынешнем эта традиция уже нарушена – в первом круге грозненцы оказались сильнее (3:2), выступая в гостях.


Где смотреть матч онлайн?

Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Ахмат" - "Локомотив" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.

Начало игры: 19:00 МСК 28.11.2020

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ахмат Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Нобоа и Маммана отравятся с "Сочи" на матч с "Уралом" 2
Глушаков: вокруг "Спартака" всегда вьются разные люди, и у всех свои интересы 1
"Арсенал" и "Зенит" сильнейшего не определили 27
"Химки" - "Краснодар". Кайо в стартовом составе 3
Умяров: "Ротор" - команда очень боевитая, надо готовиться к тяжелой игре
Н'Жи: уровень футбола в России впечатляет
"Монако" хочет подписать Орье, которым интересовался "Спартак"
Давиташвили: знаем слабые места "Спартака"
Умяров: в плане тактики Тедеско один из самых увлеченных тренеров, что я видел 1
"Ростов" - "Динамо". Где смотреть матч онлайн 28 ноября 2020
Глушаков - о Кокорине: в "Спартаке" не каждый сможет заиграть 1
Младший сын Аршавина зачислен в академию "Спартака" 10
Врач "Спартака": Глушенков опережает срок восстановления как минимум на месяц
"Ахмат" - "Локомотив". Где смотреть матч онлайн 28 ноября 2020
Жена Песьякова опубликовала откровенные фото с отдыха 12
Глушаков: "Спартаку" не хватит ресурсов для чемпионства 1
"Арсенал" - "Зенит". Малком в основном составе, Дзюба - капитан 20
Агент отреагировал на информацию о возможном выкупе Мирзова "Химками" 1
"Челси" заинтересован в Месси 2
Источник: "Химки" хотят выкупить Мирзова 8
Игонин - о Семаке: без просчетов не бывает ни у одного тренера. Живой пример - Черчесов 3
Агент Акино: "Спартак" - потрясающий клуб. Но мы с ним не контактировали 6
Глушаков: не думаю, что невызов Дзюбы - это решение только Черчесова 8
"Ростов" станет учредителем нового регбийного клуба
"Так до конца и не понял, почему не попадал в состав при Гунько". Интервью вингера "Химок" Кухарчука, поигравшего с Это’О 1
Терехин: после прихода Шварца у команды появилось движение. Надо дать поработать
Кухарчук: однажды ко мне подошел "спартаковский" болельщик и сказал: "Вы же из "Химок"? Добро пожаловать в систему" 3
Глушаков: осталось непонимание, почему Черчесов не взял меня на домашний ЧМ 3
Кухарчук: Это'о никогда не отказывал, всегда помогал и был дружелюбен
Источник: вскрытие показало, что сердце Марадоны было в 2 раза больше обычного размера 6
Все новости
-