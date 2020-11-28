"Кокорин - хороший футболист. Именно так — хороший, состоявшийся футболист, а не перспективный и талантливый. Ему нужно чуть доверия и уверенности. В "Спартаке" не каждый сможет заиграть. Там особая атмосфера. Но Саше я желаю терпения и удачи", - сказал Глушаков.
Кокорин перешел в "Спартак" в прошлое трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ 29-летний нападающий в составе красно-белых провел 7 матчей и забил 1 мяч.
"Спартак" занимает третье место в РПЛ. В ближайшем матче команда Доменико Тедеско на своем поле примет "Ротор". Встреча состоится 29 ноября.
Источник: Sport24
Глушаков - о Кокорине: в "Спартаке" не каждый сможет заиграть
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился своим мнением о нападающем "Спартака" Александре Кокорине.
Фото: РПЛ
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