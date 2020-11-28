Ломая традиции. Парфенов впервые не проиграл Семаку и "Зениту". Чемпион явно рассчитывал на большее

К очной встрече "Арсенал" и "Зенит" подошли с большими кадровыми проблемами. Из футболистов обоих клубов, не имевших возможности принять участие в сегодняшнем матче, можно собрать целую команду с полноценным списком запасных. Абсолютно не удивительно, что по сравнению с предыдущими матчами оба тренера сделали много перестановок.
Семак полностью лишился линии обороны - Караваев, Сантос и Ловрен имеют проблемы со здоровьем, Ракицкий получил дисквалификацию. Из-за этого защита "Зенита" сегодня предстала в очень не привычном виде. Чистяков и Прохин вышли в центре, Сутормин занял позицию на правом фланге, слева расположился Жирков. Не смог сыграть в Туле и Оздоев, поэтому пару Барриосу в опорной зоне составил Кузяев. Зато в атаке вновь появился Дриусси, что не оставило поклонников клуба из Санкт-Петербурга без позитива.
Парфенов был вынужден обойтись без получивших недавно повреждения Григалавы, Бауэра и Нигматуллина, а также без дисквалифицированного Чаушича. Обилие отсутствующих игроков, впрочем, не повлияло на выбор тактической схемы. Наставник "Арсенала", как и в двух первых матчах на новом посту, использовал в игре с "Зенитом" расстановку 4-2-3-1. Единственным форвардом был не чуждый "Зениту" Джорджевич, но правило бывших в этот раз не сработало - Лука ушел с поля без забитых мячей.
Сегодня вообще не нашлось футболиста, который смог бы размочить счет. Правда, нельзя сказать, что нулевая ничья - закономерный результат прошедшей встречи. Игра была достаточно интересной и не лишенной голевых моментов. Голы смотрелись бы в ней достаточно органично. "Зенит" владел территориальным и игровым преимуществом, превзойдя в итоге своего соперника практически по всем ключевым показателям. Но все мы знаем, что в футболе самое главное голы, а до них дело не дошло.
Наиболее высокие шансы отличиться были у Дзюбы. Нападающий уже на первых минутах мог отправлять мяч в пустой угол после щедрой передачи от Малкома, но Сокол в подкате успел заблокировать удар. Еще один момент был сразу после перерыва, когда уже Довбня не дал выстрелу Артема дойти до ворот. Третья возможность для гола была у форварда "Зенита" в середине второго тайма, и здесь спас "Арсенал" заменивший Нигматуллина Шамов.
Дзюба, кстати говоря, сегодня в отсутствии Ловрена вновь получил капитанскую повязку, что наверняка добавило ему уверенности. Но даже несмотря на это голевые моменты были им упущены. Самое же неприятное случилось для Артема за несколько минут до конца встречи. Он получил травму, попросил замену и покинул поле, держась за пах. Степень серьезности повреждения предстоит оценить специалистам. Мы же можем констатировать, что нынешний выезд в обычно связанную с приятными эмоциями Тулу выдался для Дзюбы не самым лучшим.
Любопытно, что наряду с Дзюбой чаще других на ударной позиции оказывался Жирков. И позиция левого защитника ему в этом никак не мешала. Трижды Юрий Валентинович пробовал нанести голевой удар, но каждый раз были проблемы с точностью. Однако "Зениту" сегодня не хватало не только точности, но иногда и самих попыток пробить. В частности, имею ввиду те ситуации, главным действующим лицом в которых был Малком. Бразилец сделал больше всех ключевых передач и очень часто предпочитал сыграл не единолично, а на партнера. Но, кажется, с этим желанием он перебарщивал, ведь были моменты, когда из его позиции опаснее было бы пробить, а не отдать пас.
"Арсенал" атаковал реже и не так остро, как "Зенит". Видно, что Парфенов первым делом хочет наладить игру в обороне, а впереди пока что его подопечные действуют, грубо говоря, как придется. Лишь однажды "туляки" провели по-настоящему любопытную атаку - в конце первого тайма, когда Панченко завершил наступление ударом с угла вратарской рядом со штангой. Еще можно выделить неточный удар Ломовицкого на 24-й минуте, но там все случилось после быстро разыгранного аута. В остальном же местной публике было не очень весело, а оба удара "Арсенала" в створ сегодня были невероятно дальними и совсем не таящими в себе угрозу для Кержакова.
Тем не менее, итог встречи с "Зенитом", без сомнения, вышел положительным для команды из Тулы. Да, она вновь не победила при новом тренере. Но давайте вспомним, что ранее Парфенов всегда проигрывал клубу из Санкт-Петербурга и лично Семаку - 7 и 6 матчей соответственно при разнице мячей 3:26 и 3:21. И вот сегодня историческая ничья, которая хоть и не выводит "Арсенал" из зоны стыков, но после которой тульские болельщики дружно кричали своим футболистам - "Молодцы! Молодцы!"
Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал", Официальный сайт ФК "Зенит"
Ломая традиции. Парфенов впервые не проиграл Семаку и "Зениту". Чемпион явно рассчитывал на большее
Вновь получивший капитанскую повязку Дзюба мог забивать несколько голов и приносить победу питерскому клубу, но не реализовал свои шансы, а за несколько минут до конца покинул поле, держась за пах.
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