Тедеско: Кокорин провел хороший матч на позиции "десятки"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча против "Ротора" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Очень трудный матч. Нужно забивать больше голов в таких играх. Вот и сегодня мы имели массу моментов, но не хватало то точного завершения, то последнего паса. Много наших ударов заблокировали. Недоставало Соболева.

Кокорин провел хороший матч на позиции "десятки". Саша продолжает набирать форму, ведь он пропустил подготовку к сезону. Это классный, техничный футболист, с великолепным первым касанием", - заявил Тедеско.

"Спартак" на "Открытие Арене" обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0. Счет на 14-й минуте открыл Александр Кокорин, реализовав пенальти, который он же и заработал. В концовке матча Самуэль Жиго установил окончательный счет встречи.

"Спартак" набрал 32 очка по итогам 16-ти матчей и сравнялся с "Зенитом" и ЦСКА. По дополнительным показателям "красно-белые" занимают третье место в таблице РПЛ.

Источник: пресс-служба ФК "Спартак"

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Теги: Спартак Ротор Тедеско
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