Нападающий "Локомотива" Федор Смолов вылетел в Рим на медицинскую операцию, сообщают СМИ.
По данным источника, это заранее запланированная операция на ключице, не связанная с последней полученной Смоловым травмой. Напомним, 8 ноября в матче против "Динамо" (1:5) Федор был заменен из-за повреждения ноги. К моменту начала зимних тренировочных сборов футболист должен вернуться в строй и начать межсезонную подготовку вместе с командой.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: Смолов вылетел в Рим для плановой операции на ключице
Форвард "Локомотива" Федор Смолов отправился в Рим, чтобы прооперировать ключицу.
Фото: РИА Новости
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