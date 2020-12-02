Агент: Евсеев интересен трем клубам РПЛ

Агент Александр Маньяков рассказал об интересе к российскому тренеру Вадиму Евсееву.
Фото: ФК "Уфа"
"Новостей нет, все в процессе. Стопроцентных предложений, чтобы завтра собрать вещи и поехать на переговоры - такого нет", - сказал Маньяков.

Также агент отметил, что интерес к Евсееву проявляют три клуба РПЛ.

Напомним, что в октябре этого года Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы".

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Евсеев Маньяков
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