"Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна, в Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики", - передает слова Худякова "Спорт-экспресс".
Напомним, что в Российском Футбольном Союзе неоднократно обсуждался вопрос о расширении элитного дивизиона до 18 команд. Во втором по значимости российском чемпионате (Футбольной национальной лиге) выступает 20 команд.
Директор "Тамбова" выступил за расширение РПЛ
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал идею расширения Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
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