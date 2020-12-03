Вместо Ильи Елеференко ассистентом главного арбитра будет Владимир Миневич. Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в качестве VAR. Замены произошли из-за сомнительных тестов на коронавирус.
Матч "Краснодар" - "Ротор" состоится 5 декабря и начнется в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ "Краснодар" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 21 очков. "Ротор" - на последней строчке (8 очков).
"Краснодар" - "Ротор". Произошли замены арбитров
РПЛ объявила о замене арбитров в матче 17-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Ротор".
Фото: ФК "Краснодар"
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