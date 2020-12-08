"Газизов уходит, что ли? Я не в курсе. Объявили, значит, объявили. Я не занимаюсь делами клуба", - сказал Федун.
Он также заявил, что не удивлен уходом Газизова, и отметил, что для него представляют интерес выступления "Спартака" на футбольном поле, а всё остальное его не интересует.
Источник: Sport24
Андрей Федун: Газизов уходит из "Спартака"? Я не в курсе
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун, являющийся младшим братом владельца "красно-белых" Леонида Федуна, высказался об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба.
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