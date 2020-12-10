Тедеско: какой стадион в России мне больше всего нравится? "Краснодара". Ответ "Спартака" был бы скучным
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в ходе традиционной детской пресс-конференции ответил на вопросы юных журналистов.
Фото: ФК "Спартак"
- Какой стадион в России мне больше всего нравится? "Краснодара". Он мне нравится. Стадион "Спартака" тоже очень люблю, но это был бы скучный ответ, - передает слова Тедеско официальный сайт "Спартака".
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