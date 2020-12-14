"Газизов действительно сегодня ко мне заглядывал, мы с ним старые товарищи, и мы можем повидаться, независимо от того, кто и где работает. К сожалению, пока не могу порадовать новостями о том, что Шамиль переходит на какую-то другую работу. У него пока таких планов нет", - заявил Мурзагулов.
Напомним, сегодня телеграм-канал "Подслушано в Башкирии" опубликовал фотографию Шамиля Газизова, который выходит из здания главы администрации республики Башкортостан.
Как заявлял Газизов, в Уфу он приехал "повидаться со старым другом Ростиславом Мурзагуловым".
Ранее, Шамиля Газизова уволили с должности генерального директора московского "Спартака", на которую он пришел летом этого года. До этого он с 2012 по 2020 год занимал аналогичную должность в "Уфе".
Источник: РИА Новости
Мурзагулов: Газизов действительно заглядывал сегодня ко мне
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал новость о появлении Шамиля Газизова у Белого дома в Уфе.
Фото: Горобзор
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