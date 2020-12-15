- Печально и для "Спартака", и для "Зенита", что Кокорин не полетит в Петербург. Саше стоит уехать отсюда подальше! У него не складывается в "Спартаке", - передает слова Боярского Sport24.
Ранее стало известно, что нападающий "Спартака" и экс-игрок "Зенита" Александр Кокорин не полетит на матч 19 тура между этими клубами в Санкт-Петербурге. Кокорин провел в этом сезоне 8 игр в РПЛ, в которых забил 2 гола с пенальти, и 2 игры в Кубке России. Проигранный красно-белыми матч 18 тура против "Сочи" (0:1) Александр также пропустил.
Боярский: у Кокорина не складывается в "Спартаке". Ему стоит уехать отсюда подальше
Народный артист РФ и поклонник "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал новость о том, что форвард "Спартака" Александр Кокорин не полетит в Санкт-Петербург на матч 19 тура РПЛ.
Фото: Sportbox
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