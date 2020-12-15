"Не знаю, в чем текущие проблемы Кокорина, я уже в "Спартаке" не работаю, но подозреваю, что все дело в мышечной травме", - сказал Газизов.
Напомним, что 29-летний Кокорин пропустил два последних поединка команды в чемпионате России. Также он не полетел со "Спартаком" на матч 19 тура РПЛ с "Зенитом", который состоится 16 декабря.
В текущем сезоне РПЛ Кокорин в составе красно-белых провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Sport24
Газизов: не знаю, в чем текущие проблемы Кокорина
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с нападающим красно-белых Александром Кокориным.
Фото: sport24.ru
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