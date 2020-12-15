"Я не надеюсь на победу "Спартака", потому что для этого нет никаких предпосылок.
Тедеско спокойно может справиться и глядя на матч с трибуны. Тренер дает установку перед игрой, и уже от футболистов зависит то, как они ее выполнят. Если игроки не квалифицированные, то сиди ты на трибуне или бегай на бровке — толку не будет. Не тренер же выходит на поле играть", — приводит слова Кафельникова Metaratings.ru.
Напомним, что встреча сине-бело-голубых и красно-белых состоится завтра, 16 декабря, на "Газпром Арене". Стартовый свисток игры прозвучит в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев.
После 18-и туров "Зенит" и "Спартак" являются лидерами чемпионата России. Команда Сергея Семака занимает 1-е место, набрав 38 очков, а подопечные Доменико Тедеско располагаются на 2-й строчке, имея в своем активе 35 баллов.
Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 1:1. На гол "зенитовца" Александра Ерохина "Спартак" ответил точным ударом Эсекиэля Понсе.
Кафельников: не надеюсь на победу "Спартака" в матче с "Зенитом"
Экс-первая ракетка мира и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
Фото: соцсети Евгения Кафельникова
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!