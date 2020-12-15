Хавбек отметил, что первые полгода, проведенные им в России, были очень сложными из-за погоды, культурных различий и языкового барьера.
"Было очень сложно понимать других, быть частью команды. Моя игра была очень медленной, и мне нужно было быстрее думать, ведь в России футбол намного быстрее, чем в Эквадоре. Но команда и тренеры помогали мне, было здорово чувствовать эту помощь. Когда я адаптировался, я смог доказать, что могу помогать своему клубу", - сказал Нобоа.
Нобоа играет в России с 2007 года, когда он присоединился к "Рубину". Впоследствии он выступал за московское "Динамо", "Зенит" и "Ростов".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Нобоа поучаствовал в 14 матчах, в которых отличился восемью голами и сделал одну голевую передачу.
Источник: RussianFootballNews
Нобоа рассказал, с какими сложностями столкнулся при адаптации в России
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, с какими трудностями столкнулся, когда адаптировался к жизни и выступлениям в России.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!