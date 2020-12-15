Малафеев ответил на вопрос, что будет означать проигрыш "красно-белым" для главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
"Ничего не будет значить по большому счету. Если будет хорошая игра, агрессивная, проиграть можно в любой ситуации. Но вопрос что это поражение из себя представляет. Думаю, что вопроса об отставке не возникнет", - сказал Малафеев в интервью Metaratings.
Отметим, что "Зенит" примет "Спартак" в среду, 16 декабря. Матч начнется в 20.00 мск.
Малафеев: если "Зенит" проиграет "Спартаку", вопроса об отставке Семака не возникнет
Экс-вратарь"Зенита" Вячеслав Малафеев поделился соображениями в преддверии матча петербуржцев со "Спартаком" в 19-м туре чемпионата России.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!