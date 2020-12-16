"Ростов" - ЦСКА. Где смотреть матч онлайн 17 декабря 2020

В одном из ключевых матчей 19 тура РПЛ "Ростов" принимает на своем поле ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Поражение "Спартака" в Санкт-Петербурге резко увеличило ценность результата в матче "Ростов" - ЦСКА. Теперь победитель этой игры (а красно-синие - и в случае ничьей) не просто окажется в тройке лучших, а отправится зимовать на второй, лигочемпионской строчке турнирной таблицы. "Ростов" с 32 очками находится на промежуточном пятом месте (дончан обошел уже сыгравший в этом туре "Сочи", который набрал 33 очка), в то время как у идущего третьим ЦСКА 34 балла, а у закончившего осеннюю часть "Спартака" 35. При этом и желто-синие, и "армейцы" в личных встречах с красно-белыми одержали победы.

"Ростов" выиграл 3 из 4 последних матчей. В 18 туре дончане одолели в гостях "Ахмат" (1:0) благодаря голу со стандарта Романа Тугарева на 82 минуте встречи. Четвертая желтая карточка, полученная в этой игре центральным защитником Деннисом Хаджикадуничем, отменена КДК РФС и он сможет сыграть с ЦСКА.

"Армейцы", обыгравшие "Ростов" со счетом 2:0 в 14 туре РПЛ, с тех пор не могут победить ни в РПЛ, ни в ЛЕ - их общая безвыигрышная серия достигла 7 матчей (=4-3), а в чемпионате России - 4 матчей (=3-1). В 18 туре красно-синие упустили домашнюю победу над "Уралом" (2:2), почти весь второй тайм играя в большинстве. Устойчивые слухи отправляют в отставку главного тренера команды Виктора Гончаренко. Матч с "Ростовом" пропустят дисквалифицированные Бахтиёр Зайнутдинов, Иван Обляков и Илья Шкурин.

В последнем очном матче на "Ростов Арене", который состоялся в марте 2020 года, хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Где смотреть матч онлайн?

Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Ростов" - ЦСКА онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.

Начало игры: 20:00 МСК 17.12.2020

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Теги: Ростов ЦСКА
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