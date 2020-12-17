Путин рассказал, смотрел ли он скандальное видео с Дзюбой

Президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии прокомментировал компрометирующий видеоролик с нападающим " Зенита " Артемом Дзюбой.

Фото: РИА Новости

- Пускай он сам разбирается со своими связями, со своими делами. Влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. Ясно, что это всегда будет, для него как публичного человека это было неизбежно. Это хороший урок, имейте это в виду, - сказал Путин.



Также Президент отметил, что подобные инциденты не должны затрагивать профессиональную деятельность и уточнил, что сам он это видео не смотрел.